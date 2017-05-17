وأعلن العميد فرزاد اسماعيلي يوم الاربعاء خلال زيارته التفقدية لمجموعة الدفاع الجوي في كنارك بجنوب شرق البلاد، ان كوادر مجموعة الدفاع الجوي تسعى ومن خلال تقديم التضحيات الى ارتقاء أمن البلاد.
وتفقد العميد اسماعيلي موقع رادار مكران ولواء الصواريخ ومواقع المدفعية، وقام بتقييم الوضع العملاني ومعدل الجهوزية القتالية للوحدات العملانية لمنطقة الدفاع الجوي بجنوب شرق البلاد.
ويتولى مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي، مسؤولية حماية سماء الجمهورية الاسلامية الايرانية تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.