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رقم الخبر: 193864 تاريخ النشر: أيار 17, 2017 الوقت: 19:25 الاقسام: محليات  
العميد اسماعيلي: دور منطقة الدفاع الجوي بجنوب شرق البلاد مهم في حماية أمن سواحل مكران

العميد اسماعيلي: دور منطقة الدفاع الجوي بجنوب شرق البلاد مهم في حماية أمن سواحل مكران

قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي أشار الى تأكيد قائد الثورة الاسلامية على أهمية سواحل مكران وبحر عمان وقال ان منطقة الدفاع الجوي بجنوب شرق البلاد تحظي بدور مهم في حماية أمن سماء هذه المنطقة.
وأعلن العميد فرزاد اسماعيلي يوم الاربعاء خلال زيارته التفقدية لمجموعة الدفاع الجوي في كنارك بجنوب شرق البلاد، ان كوادر مجموعة الدفاع الجوي تسعى ومن خلال تقديم التضحيات الى ارتقاء أمن البلاد.
وتفقد العميد اسماعيلي موقع رادار مكران ولواء الصواريخ ومواقع المدفعية، وقام بتقييم الوضع العملاني ومعدل الجهوزية القتالية للوحدات العملانية لمنطقة الدفاع الجوي بجنوب شرق البلاد.
ويتولى مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي، مسؤولية حماية سماء الجمهورية الاسلامية الايرانية تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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