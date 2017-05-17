العميد اسماعيلي: دور منطقة الدفاع الجوي بجنوب شرق البلاد مهم في حماية أمن سواحل مكران قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي أشار الى تأكيد قائد الثورة الاسلامية على أهمية سواحل مكران وبحر عمان وقال ان منطقة الدفاع الجوي بجنوب شرق البلاد تحظي بدور مهم في حماية أمن سماء هذه المنطقة.