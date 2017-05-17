أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، إن الحكومة أعدت مشاريع خاصة لخفض معدلات البطالة بين الشباب في حال أعيد إنتخابها، وقال من مدينة جرجان: إن من بين أهم جوانب الخطط التي أعدتها الحكومة هو إيجاد أجواء مناسبة لنشاط القطاع الخاص وتعزيز أمن الإستثمار وذلك لتحسين أوضاع التبادل التجاري وزيادة فرص العمل.

وأضاف: لقد كانت القوى الإستكبارية تتحجج بالبرنامج النووي الإيراني من أجل توجيه المزيد من الضغوط على إيران.

وأشار الى ان هذه القوى كانت تسعى الى إثارة الشباب ضد المسؤولين لكن الشعب الإيراني أفشل كل هذه المؤمرات.

وشدد جهانغيري على أن الوحدة هي الحاجة الأساسية للبلاد للوصول الى التنمية وأن يسعى الجميع على اختلاف انتماءاتهم الى تحقيق العظمة لإيران.