عقد مساعد وزير الخارجية في شؤون آسيا واوقيانيا ابراهيم رحيم بور ووكيل وزارة الخارجية الهندي جي شانكار، الثلاثاء، جلسة مشاورات سياسية بين البلدين في طهران.

وبحث الطرفان خلال هذه الجلسة المسار المتنامي للعلاقات بين ايران والهند في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية واعربا عن أملهما في بذل المزيد من الجهود من اجل تفعيل التعاون بين البلدين في مجال تطوير ميناء جابهار الايراني والطاقة والتبادل التجاري.

ودعا الطرف الايراني خلال هذه الجلسة الطرف الهندي الى تنفيذ التوافقات الحاصلة خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي الى ايران العام الماضي بصورة جادة، مؤكدا ضرورة رفع العقبات الفنية لتوفير الإئتمانات المخصصة لتطوير ميناء جابهار والخط السككي الذي يربط ميناء جابهار بمدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان الايرانية وكذلك تسهيل العلاقات المصرفية بين البلدين.

وتطرق الطرف الايراني خلال هذه الجلسة الى تطوير التعاون بين طهران ونيودلهي في مجال السياحة وتقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية ورفع القيود الموجودة لعدد من الطلاب الايرانيين في الهند حيث ان الطرف الهندي اعرب عن أمله بأن تطرح هذه القضايا في الجلسة المقبلة لمدراء وزارتي خارجية البلدين في الشؤون القنصلية وتجري الاجراءات اللازمة لمعالجة المشاكل.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد استقبل وكيل الخارجية الهندية حيث تناول الجانبان سبل الإرتقاء بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.