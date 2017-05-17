أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ان الإتفاق بين موسكو وطهران وانقرة حول مناطق خفض التصعيد في سوريا يشكّل آلية هامة لترسيخ عملية وقف اطلاق النار في هذا البلد؛ مضيفا في تصريح صحفي له ان تركيا سوف تستضيف مفاوضات عسكرية بين الدول الثلاث حول الإتفاق المذكور.

ونقل الكرملين عن الرئيس الروسي قوله: أملي كبير جدا بأن يؤدي الإتفاق حول تحديد 4 مناطق لخفض حدة الصراع في سوريا الى إيجاد آلية فاعلة للحفاظ على وقف النار في هذا البلد.

واضاف: إن الهدف الرئيس في ظل الظروف الراهنة هو تعزيز وقف اطلاق النار لتتوفر على ضوء ذلك متطلبات البدء في عملية الحل السياسي للأزمة في سوريا.

وتطلّع الرئيس الروسي الى بلوغ الأهداف المرصودة في حال المضي وفقا للبرنامج المعدّ مسبقا؛ مؤكدا في الوقت نفسه انه لا يمكن البدء في عملية الحل السياسي من دون وقف النار؛ وداعيا بالقول: اذاً ينبغي في المرحلة الراهنة البدء في هذا الاجراء (ايجاد مناطق لخفض التصعيد).

وفي معرض الاشارة الى سبل تحقيق هذا الهدف، قال بوتين: نحن توصلنا خلال الاجتماع الأخير في آستانة الى إتفاق (بشأن مناطق خفض التوتر) وعليه ينبغي تنفيذ هذه الرؤية.

واضاف: خلال الاجتماع القادم في انقرة ايضا سيجري ممثلو ايران وروسيا وتركيا محادثات في هذا الخصوص؛ وبطبيعة الحال نحن نجري مشاورات مستمرة مع الجانب السوري حول بعض القضايا بما فيها حدود مناطق خفض التصعيد والآليات ذات الصلة.

كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، عن استعداد بلاده لزيادة التعاون مع الشركاء في محاربة قوى الارهاب مشددا على ان العالم الاسلامي بإمكانه الإعتماد بشكل كامل على مساندتها في هذا الأمر.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله في برقية ترحيب إلى المشاركين في اجتماع (مجموعة الرؤية الاستراتيجية، روسيا والعالم الإسلامي)، نشرت على الموقع الرسمي للكرملين إن.. العديد من الدول الإسلامية اليوم تواجه تحديات جدية وخطيرة من بينها الارهاب والتطرف المرتبط بالعنف وتصاعد التناقضات الدينية والعرقية إضافة الى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وأود في هذا السياق أن أؤكد لكم ان العالم الاسلامي يمكنه الإعتماد بشكل كامل على الدعم الروسي، ونحن مستعدون لتعزيز التعاون الإقليمي مع شركائنا في محاربة الارهاب والبحث عن سبل سلمية لحل الأزمات.

واختتم الاجتماع الثالث لـ (مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي)، الذي بدأ أعماله الثلاثاء أمس، في العاصمة الشيشانية غروزني.

في سياق آخر أعلن وزير الخارجية الكازاخي غيرت عبدالرحمانوف، عن استمرار مساعي ايران وروسيا وتركيا في اطار عملية تنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بإيجاد مناطق تخفيف التوتر الأربع في سوريا.

وقال عبد الرحمانوف في تصريح له، الثلاثاء: إن المباحثات التي أجراها الرئيس الكازاخي نور سلطان نظربايف مع الدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية في سوريا على هامش مؤتمر بكين الاقتصادي أظهرت بأن الأطراف المعنية تبذل جهودا حثيثة لتنفيذ هذه المذكرة.

وأشار الى اللقاءات التي عقدها الرئيس الكازاخي مع نظيريه الروسي والتركي على حدة وقال: إن هذه اللقاءات أظهرت بأن ممثلي الدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية في سوريا يدرسون حاليا الأبعاد المختلفة لتنفيذ هذه المذكرة.