*مصرع وجرح العشرات من المرتزقة في حريب القراميش بمأرب

استشهد 13 شخصًا بينهم نساء وأطفال، الأربعاء، في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت سيارة مواطن في منطقة شعبو أثناء عودتهم من أحد الأسواق الشعبية بمديرية موزع غربي تعز.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" في تعز أن غارة لطيران العدوان استهدفت سيارة نقل في منطقة شعبو كانت تقل عددًا من المواطنين أثناء عودتهم من سوق البرح ما أدى إلى استشهاد 13مواطنًا من أبناء المنطقة بينهم نساء وأطفال كحصيلة اولية.

واستنكر أبناء المنطقة الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان بحق المتسوقين من الأهالي الذين راحوا ضحية صلف طيران العدوان، موعزين ارتفاع عدد ضحايا الجريمة بسبب الوضع المادي المتردي للمواطنين وغلاء المحروقات بسبب العدوان والحصار ما اضطر المواطنين إلى التكدس في سيارة نقل واحدة، الأمر الذي زاد من عدد الضحايا من المواطنين.

وتأتي هذه الجريمة استمرارا لمسلسل جرائم العدوان بحق المواطنين منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015م في ظل صمت وتواطؤ عربي ودولي مع العدوان وجرائمه بحق اليمنيين.

ميدانياً دكّت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية، الثلاثاء، مواقع عسكرية سعودية في أطراف مدينة نجران ومحيطها.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية دكّت مبنى قيادة سقام في أطراف مدينة نجران، بعدد من صواريخ الكاتيوشا.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت تحصينات وأفراد الجيش السعودي في موقع رقابة السديس.

وبين المصدر أن المدفعية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة الحمر وتبة القطرين بعدد من القذائف.

وفي السياق نفذ الجيش واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء، عملية اقتحام نوعية لموقع عسكري سعودي شرق الطلعة في نجران.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" مصرع وجرح عدد كبير من المرتزقة خلال عملية الاقتحام النوعية التي نفذها الجيش واللجان لموقع عسكري شرق الطلعة بنجران.

كما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على محيط منطقة الطلعة بنجران، محاولاً إيقاف عملية الاقتحام، ولكن دون جدوى.

في سياق متصل، استهدفت صاروخية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعودي في طلعة رجلا بصواريخ الكاتيوشا، محققة إصابات دقيقة.

الجدير بالذكر أن النظام السعودي جلب الكثير من المرتزقة كدروع لحماية جنوده ومواقعه في مناطق عدة في نجران وجيزان وعسير.

كما أعلن مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية أمّنوا، الاربعاء، إحدى التباب شرق سلسلة جبال عليب قبالة منفذ الخضراء بنجران.

وأضاف في تصريح لـ "المسيرة نت" أن العدوان شن هجوما مضادا لاستعادة التبة المحررة شرق جبال عليب لكنه فشل رغم الغطاء الجوي المكثف.

وأكد المصدر اغتنام أسلحة وقتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي أثناء التصدي لهم شرق سلسلة جبال عليب.

هذا ونفذت قوات الجيش واللجان الشعبية، فجر الأربعاء، عمليات عسكرية في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب، أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية نوعية على أرتاب المرتزقة في جبل فاطم بحريب القراميش، مؤكدًا مصرع وجرح أعداد من مرتزقة العدوان خلال العملية.

كما أكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة إثر استهداف مدفعية الجيش واللجان تجمعات لهم في منطقة الخانق بحريب القراميش أيضًا.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية حققت إصابات مباشرة، الأحد الماضي، بقصفها تجمعات لمرتزقة العدوان في وادي نملة بأطراف حريب القراميش بمحافظة مأرب.

هذا وسقط 5 من مرتزقة العدوان ما بين صريع جريح، الثلاثاء، فيما تم تديمر مدفع بي10 تابعة للمرتزقة خلال عمليات لقوات الجيش واللجان في جبهات متفرقة.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح 5 من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان شمال المخاء جنوب غرب محافظة تعز.

وفي محافظة مأرب، دمّر وحدات من قوات الجيش واللجان مدفع بي10 تابع لمرتزقة العدوان في الأطراف الشمالية الشرقية لمديرية حريب القراميش.