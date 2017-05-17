بدأ سجناء الرأي في سجن الحوض الجاف، إضراباً مفتوحاً عن الطعام الأربعاء، وذلك تنديداً بتدهور الأوضاع في مبنى 16 و17 بالسجن وتضامناً مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

ويتعرض سجناء الرأي في مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف للتضييق المستمر والتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم التي تضمنها لهم المعايير الدولية، وما نصت عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم قواعد "نيسلون مانديلا".

إلى ذلك قال مركز البحرين لحقوق الإنسان "إنه تمكن من رصد خروج 14 مسيرة سلمية في 12 منطقة في البحرين، تعرضت ثلاث منها للقمع على يد قوات الشرطة، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر أيار/ مايو الجاري.

وأضاف المركز أنّه" رصد في الفترة (8 حتى 14 أيار 2017) اعتقال ثمانية مواطنين بينهم امرأة، فيما أحصى صدور أحكام بحق 66 مواطنا في 19 قضية ذات خلفية سياسية، منهم 3 حكموا بالمؤبد وواحد حكم عليه بالإعدام (ماهر الخباز).

من جانب آخر كشف عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان محمد سلطان عن منع السلطات البحرينية للحقوقي البارز نبيل رجب من الاتصال بنجله.

وفي تصريح تلفزيوني، قال الحقوقي سلطان "إنّ السلطات الأمنية أبلغت محامي الحقوقي نبيل رجب بمنعه من الاتصال بابنه آدم دون توضيح الأسباب".

بموازاة ذلك، أجّلت محاكم النظام الخليفي محاكمة الحقوقي رجب المتهم فيها بمزاعم "بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبحرين" إلى 30 أيار/مايو الجاري.