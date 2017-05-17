صرح رئيس منظمة الدفاع المدني الايرانية العميد غلام رضا جلالي، لقد كشفنا جميع تفاصيل من يقف وراء الابتزاز الالكتروني الاخير ودعا الى اعتماد مضاد ايراني للبرمجيات الضارة للتصدي للهجمات الالكترونية.

واشار جلالي الى التهديدات الالكترونية الاخيرة وقال ان الابتزاز هو اداة بعض القراصنة الذين يستغلون الثغرات في البرامج كالثغرات التقنية للنفوذ وتشفير اجهزة الحاسوب واخراجها عن الخدمة والمطالبة بفدية لاعادتها الى الخدمة.

وقال جلالي ان المبتزين الالكترونيين ثلاثة اصناف، الصنف الاول قليل التاثير والخطر والصنف الثاني خطره متوسط فيما يعد الصنف الثالث الاكثر خطرا وتاتي بعضها بهدف التجسس الامني، مشيرا الى ان بعض القراصنة يشفرون المعلومات من اجل الحصول على فدية فيما يقوم البعض الاخر بتدمير البنى التحتية .

وافاد جلالي بان الدراسات الاولية كشفت بان مصدر انتشار الفيروس هو اميركا وبالتحديد وكالة الامن القومي الاميركي وان الولايات المتحدة لم تتضرر من هذا الهجوم الالكتروني .

وقال ان الاهداف العسكرية هي اهداف حساسة لكل البلدان ولكنه لم يجر في الهجمات الالكترونية الاخيرة النفوذ الى الانظمة الصاروخية وانظمة الاطلاق لاي بلد .

واوصى جلالي مستخدمي الاجهزة الالكترونية باعتماد مضاد ايراني للبرمجيات الضارة ليكونوا في منأى عن الهجمات الواسعة للقراصنة المبتزين .