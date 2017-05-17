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رقم الخبر: 193852 تاريخ النشر: أيار 17, 2017 الوقت: 18:33 الاقسام: محليات  
مستشار قائد الثورة: الانتخابات ضمان لكرامة وعظمة البلاد وأمنه واستقلاله

مستشار قائد الثورة: الانتخابات ضمان لكرامة وعظمة البلاد وأمنه واستقلاله

ناشد مستشار قائد الثورة الاسلامية و رئيس مركز الابحاث الستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي، الشعب الايراني بالمشاركة في الانتخابات ، وقال ان الانتخابات ضمان لكرامة وعظمة البلاد وأمنه واستقلاله.
وجاء في بيان ولايتي يوم الاربعاء: ايران الاسلامية على أعتاب انتخابات اخرى لضمان عظمة وعزة البلاد وأمنه واستقلاله، ولتتجلى مرة اخرى الديمقراطية الدينية بمزيد من الروعة امام انظار العالم، وبمشاركة الشعب الايراني العظيم في الانتخابات، ستسجل صفحة ذهبية وجميلة اخرى في التاريخ المقدس لنظام الجمهورية الاسلامية.
واشار ولايتي الى ان مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام الخميني(رض) أكد وعلى الدوام، على دور اصوات الشعب في ادارة البلاد، وأعتبر التصويت في الانتخابات من الواجبات، كما ان قائد الثورة الاسلامية، أعلن ان هذا الحضور، يجسد عقيدة الشعب وحقه في تقرير مصيره، ويسهم في هزيمة الاعداء، لذا فان الشعب الايراني وبادائه لهذا الواجب العظيم والمهم ، سيتخذ مرة اخرى خطوة راسخة في طريق التقدم والتنمية وازدهار البلاد.
وناشد ولايتي في ختام البيان، الشعب الايراني بكل شرائحه بالمشاركة في الانتخابات مؤكدا اعتقاده بان هذا الحضور يشكل عاملا لوحدة وتلاحم الشعب في مسار تحقيق المزيد من التنمية والتقدم لايران الاسلامية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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