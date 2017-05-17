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رقم الخبر: 193851 تاريخ النشر: أيار 17, 2017 الوقت: 19:53 الاقسام: عربيات  
إختيار الجزائر لرئاسة الاتحاد الأفريقي للتعاون في مجال الشرطة( أفريبول)

إختيار الجزائر لرئاسة الاتحاد الأفريقي للتعاون في مجال الشرطة( أفريبول)

اختتمت في العاصمة الجزائرية الاربعاء، أشغال الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي للتعاون في مجال الشرطة(أفريبول)، وتم اختيار البلد المضيف لرئاسة الاتحاد لمدة سنتين، ليتم بذلك انتخاب المدير العام للأمن الوطني في الجزائر اللواء عبد الغني هامل رئيسا للهيئة الأفريقية.

أما مناصب نائب الرئيس الأول والثاني والثالث فقد آلت إلى اوغندا ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وتأتي قمة اعلان الجزائر لترسم سياسة موحدة للدول الأفريقية عبر تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للأوطان، و ذلك بتطوير آليات تبادل المعلومات بطريقة سريعة و مؤمنة حسب ما أورد رئيس مكتب التعاون الدولي بالمديرية العامة للأمن، عميد أول للشرطة بن يمينة عباد في ندوة صحفية.

ويتركز دور “أفريبول“، حول “إعداد نظرة استراتيجية شاملة لأنشطة التنسيق الأمني في إفريقيا، إلى جانب إنشاء سياسات أمنية إقليمية مشتركة بالتنسيق مع أنتربول ومع الإتحاد الإفريقي”.

 
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مصدر الخبر: الجزائر/ وكالات
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