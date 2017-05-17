أعلن وزير الطاقة الايراني، حميد جيت جيان، انه في ظل الحكومة الحالية أي خلال 4 أعوام تم تدشين 36 سداً كبيراً في البلاد.

وقال الوزير جيت جيان، في كلمة له خلال مراسم افتتاح سد غيوي في مدينة كوثر التابعة لمحافظة أردبيل (شمال غرب البلاد)، الثلاثاء: انه تم إنشاء 144 سداً في البلاد إجمالاً قبل الحكومة الحالية، فيما تم في ظلها تدشين 36 سداً كبيراً في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف: لقد سعينا في الحكومة كخطوة أولى لتعزيز مصادر المياه المستديمة وأن نقوم بإحياء بعض الأنهر والبحيرات مثل بحيرة أرومية (في محافظة آذربايجان الغربية شمال غرب ايران).

واعتبر وزير الطاقة أوضاع مصادر الآبار والمياه الجوفية كمصادر متجددة بأنها متدهورة جداً، وقال: انه حتى 10 أعوام مضت كان حجم المياه المتجددة 130 مليار مترمكعب، إلا أنه انخفض الآن بشدة.

وأشار جيت جيان الى أن هنالك الآن 4 سدود كبرى قيد التنفيذ وهي عمارت وبفراجرد وأحمد بيكلو وتازة كند في محاففظة أردبيل، وسيتم الانتهاء منها وتدشينها حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني الجاري ينتهي في 20 آذار/ مارس 2018).

يذكر أنه وفي ضوء تدشين سد غيوي في مدينة كوثر جنوب أردبيل والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 76 مليون متر مكعب، سيتم إرواء 8 آلاف هكتار من أراضي المنطقة.