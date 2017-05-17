أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب التونسي جلال غديرة، أنه تم الاستماع الأربعاء، إلى فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني حول قرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي فيما يتعلق بتكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت ومواقع الإنتاج.

وقال الوزير "وفقا لموقع الصباح نيوز"، إن العقيدة العسكرية التونسية تنص على ضرورة تأمين كامل الوطن من أي اعتداء، ولكن وفقا لما أعلن عنه الرئيس السبسي في خطابه الأربعاء الماضي فإنه من المنتظر أن يتم إعداد مشروع قانون سيصدر في شكل أمر رئاسي يحدد قائمة بالمنشآت التي من المفروض أن يتم تأمينها ويحدد مهام الجيش الوطني المكلف بحماية هذه المنشآت.

وقرر السبسي الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.