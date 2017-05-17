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رقم الخبر: 193848 تاريخ النشر: أيار 17, 2017 الوقت: 18:36 الاقسام: اقتصاد  
إيران وفنلندا توقعان مذكرة تفاهم تعاون في مجال الضمان

إيران وفنلندا توقعان مذكرة تفاهم تعاون في مجال الضمان

وقّع صندوق ضمان الصادرات الايراني ومؤسسة ضمان الصادرات الفنلندية (Finnvera) مذكرة تفاهم في مجال الضمان، وذلك على هامش مؤتمر اتحاد برن الربيعي المقام حالياً في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

واتفق الجانبان، في إطار هذه المذكرة، على توفير الضمان المشترك في دولة ثالثة وتبادل المعلومات التجارية الإئتمانية بين البلدين والمجالات الأخرى التي تسهل عملية التجارة بينهما.

وأعرب مدير مؤسسة ضمان الصادرات الفنلندي توبي وستري، خلال مراسم التوقيع على المذكرة، عن أمله بأن يتعزز التعاون بين ايران وفنلندا عن طريق النظام المصرفي في المستقبل القريب، قائلاً: (حول نسبة المجازفة الاقتصادية، فان المؤشرات الاقتصادية الايرانية الجيدة ستؤخذ بعين الاعتبار من قبل اللجنة المعنية).

 
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