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رقم الخبر: 193847 تاريخ النشر: أيار 17, 2017 الوقت: 19:54 الاقسام: عربيات  
حفتر: الجيش الليبي لن يترك طرابلس معقلا للإرهابيين

حفتر: الجيش الليبي لن يترك طرابلس معقلا للإرهابيين

قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الثلاثاء، إن الجيش الليبي لكل الليبيين، وأنه لن يترك طرابلس معقلاً للإرهابيين.

جاء ذلك خلال حضور حفتر عرضا عسكريا بمناسبة تخريج الدفعة الخمسين بالكلية العسكرية في توكرة غربي مدينة بنغازي.

واعتبر حفتر أن تخريج هذه الدفعة انتصارًا لمؤسسات الجيش.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد هنأت الشعب الليبي بالذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة، مجددة العهد بأن تمضي "بيقظة وعزم وكفاءة في البذل والعطاء والتضحية في سبيل الله ثم الوطن".

وتعهدت القيادة العامة بأنها ستواصل "المضي قدمًا نحو بناء الدولة الليبية المنشودة والمرتقبة التي هي محط إجماع كل الليبيين، ليبيا الخالية من الإرهاب والتطرف. بعيدًا كل البعد عن المصالح الأنانية الضيقة لتكون وطنًا ينعم كل أبنائه بالحرية والعيش الكريم ويتمتعون بالأمن والاستقرار في مجتمع تسوده العدالة وسيادة القانون".

 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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