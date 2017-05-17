قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن الصومالية الأربعاء، أثناء محاولتهم تفكيك قنبلة داخل عربة في العاصمة مقديشو، بحسب ما أوردت الشرطة.

وقال ضابط الشرطة إبراهيم محمد إنه "تمت مصادرة العربة وحاول عناصر الأمن تفكيك القنبلة التي كانت بداخلها إلا أنها انفجرت" مؤكدا أن "ثلاثة من عناصر قوات الأمن قتلوا في الانفجار".

وأحد القتلى هو من فريق تفكيك القنابل بينما الآخران من قوات الأمن.

وتشهد العاصمة تفجيرات متكررة تشنها في غالب الأحيان حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تهاجم أهدافا عسكرية ومدنية في قتالها للإطاحة بالحكومة المدعومة دوليا.

ويشهد الصومال حربا منذ عام 1991 عقب الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري.