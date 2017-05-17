وصلت 4 طائرات ركاب من طائرات ATR الإيطالية الى مطار مهرآباد في طهران اليوم الأربعاء، وذلك في إطار صفقة شراء 20 طائرة من هذا الطراز أبرمتها شركة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير).

وكانت شركة (ايران اير) قد تسلمت الثلاثاء، في مطار تولوز الفرنسي، الطائرات الأربع من طراز (إيه.تي.آر 72-600) ذات المحركات المروحية التوربينية، حيث وصلت صباح الأربعاء الى طهران لتنضم رسمياً لأسطولها.

وطلبت إيران إير 20 طائرة طراز إيه.تي.آر 72-600 التي ينتجها مشروع مشترك بين ايرباص وليوناردو الإيطالية، ومن المقرر أن تستخدم الطائرات الأربع على خطوط إقليمية. وتقدر قيمة الطائرة إيه.تي.آر 72-600 التي تضم 70 مقعداً بـ8ر26 مليون دولار بحسب قائمة الأسعار ومن المتوقع أن تتسلم إيران بقية الطائرات العشرين بحلول نهاية 2018 من بينها خمس طائرات العام الجاري، بحسب رويترز.

هذا وأعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير)، فرهاد برورش، أن الشركة ستتسلم 3 طائرات ركاب من طراز ايرباص 320 قبل نهاية 2017.

وأضاف برورش، في مؤتمر صحافي على هامش وصول 4 طائرات ركاب طراز ATR الايطالية لمطار مهرآباد: في عام 2018 ستتسلم الشركة 5 طائرات ايرباص طراز 321 و4 طائرات طراز 320.

وحول تسلم بقية طائرات ATR، لفت برورش الى أن الشركة ستتسلم 5 طائرات أخرى حتى نهاية 2017، والـ11 المتبقية في عام 2018. وأوضح انه تم تمويل شراء 3 طائرات ايرباص (دخلت الخدمة) و4 طائرات ATR من مخصصات الصندوق الوطني للتنمية البالغة 330 مليون دولار، فيما لم يتم حسم المفاوضات مع الجهات التمويلية لغاية الآن، لافتاً الى أن تسديد المبلغ المذكور لشركتي ايرباص و ATRيعتبر دفعة مقدمة لـ15 الى 20 بالمئة من إجمالي صفقات الشراء ومن ثم ستغطي الجهات التمويلية بقية المشتريات.