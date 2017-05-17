اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولية تدابير طارئة، بما فيها الحجر الصحي، لمنع انتقال وباء الكوليرا المتفشي في اليمن عبر رحلات تصل من اليمن الذي يشهد حربا بين العدوان السعودي والجيش اليمني واللجان الشعبية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، أن الركاب القادمين والعائدين من اليمن سوف يخضعون لفحص لضمان عدم حملهم للمرض، مضيفة أنه من المقرر تشديد إجراءات الفحص في المطارات والموانئ، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وتعد القاهرة نقطة العبور الرئيسية بالنسبة لليمنيين، إذ تستقبل رحلات طيران من وإلى العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن الكوليرا تسببت في وفاة 124 شخصا في اليمن على مدار الأسبوعين الماضيين.