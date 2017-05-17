وقعت شركة سكك الحديد الايرانية وشركة إدارة البنى التحتية السككية الإسبانية، مذكرة تفاهم حول إدارة حركة القطارات وتحديث أنظمة الإتصالات بشبكه النقل السككي.

ووقع المذكرة كل من نورالله بيرانوند مساعد شؤون التخطيط والاقتصاد بشركة سكك الحديد الايرانية، ومدير الشؤون الدولية بالشركة الإسبانية فرناندو نيلولاس بويغاري، يوم الثلاثاء، وذلك على هامش مذكرة المعرض الدولي الخامس للنقل السككي في طهران.

وأوضح بيرانوند بأن إسبانيا لديها خبرات قيمة جداً في مجال ادارة حركة القطارات، لذلك إننا ننوي الإفادة من هذه الخبرات عبر توقيع هذه المذكرة.