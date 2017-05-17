أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن حصة صادرات السلع غير النفطية من الناتج المحلي الاجمالي الايراني تجاوزت 13 بالمائة خلال عامي 2014 - 2015.

وذكر تقرير (أونكتاد) أن حصة التجارة المحلية من الانتاج في ايران 14 بالمائة وبدول مثل كوريا الجنوبية (أكثر من 4 بالمئة)، وماليزيا (أكثر من 10 بالمئة)، وتركيا (اكثر من 4 بالمئة).

يشار الى أن إجمالي حجم صادرات ايران غير النفطية خلال فترة حكومة الرئيس روحاني ( 2013-2017) بلغ 178 ملياراً و753 مليون دولار. وسجلت صادرات ايران غير النفطية خلال العام الايراني (المنتهي 20 مارس/ آذار 2017)، رقماً قياسياً بواقع 43 ملياراً و930 مليون دولار من أصناف السلع، حيث يعد هذا الرقم الأفضل في سجل التجارة الخارجية للبلاد.