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رقم الخبر: 193841 تاريخ النشر: أيار 17, 2017 الوقت: 18:35 الاقسام: اقتصاد  
"أونكتاد": 13%.. نسبة صادرات السلع من الناتج المحلي الإيراني

"أونكتاد": 13%.. نسبة صادرات السلع من الناتج المحلي الإيراني

أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن حصة صادرات السلع غير النفطية من الناتج المحلي الاجمالي الايراني تجاوزت 13 بالمائة خلال عامي 2014 - 2015.

وذكر تقرير (أونكتاد) أن حصة التجارة المحلية من الانتاج في ايران 14 بالمائة وبدول مثل كوريا الجنوبية (أكثر من 4 بالمئة)، وماليزيا (أكثر من 10 بالمئة)، وتركيا (اكثر من 4 بالمئة).

يشار الى أن إجمالي حجم صادرات ايران غير النفطية خلال فترة حكومة الرئيس روحاني ( 2013-2017) بلغ 178 ملياراً و753 مليون دولار. وسجلت صادرات ايران غير النفطية خلال العام الايراني (المنتهي 20 مارس/ آذار 2017)، رقماً قياسياً بواقع 43 ملياراً و930 مليون دولار من أصناف السلع، حيث يعد هذا الرقم الأفضل في سجل التجارة الخارجية للبلاد.

 
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