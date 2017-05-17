إيران عضو برئاسة إتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS) اختيرت السوق الموازية الايرانية عضواً بهيئة رئاسة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS) ، وذلك في ختام أعمال الاجتماع السنوي للاتحاد في طهران يوم الثلاثاء.