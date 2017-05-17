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|رقم الخبر: 193840
|تاريخ النشر: أيار 17, 2017
|الوقت: 18:34
|الاقسام: اقتصاد
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إيران عضو برئاسة إتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS)
اختيرت السوق الموازية الايرانية عضواً بهيئة رئاسة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS) ، وذلك في ختام أعمال الاجتماع السنوي للاتحاد في طهران يوم الثلاثاء.
كما اختار أعضاء الاتحاد عبر التصويت، قبرص عضواٌ بهيئة الرئاسة وبورصة أرمينيا بمنصب الأمانة العامة لاتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، وتقرر نقل المكتب الرئيسي الى العاصمة الأرمينية يريفان.
وناقش الاجتماع السنوي للاتحاد أيضاً، البرامج المتعلقة بتغيير هيكلية الاتحاد وتعزيز نظامه الداخلي.
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