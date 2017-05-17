لقي ثلاثة عمال حتفهم وأصيب عمال آخرون في موقع بناء، في أحد موقع الإنشاءات التابعة للقوات المسلحة القطرية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزارة الدفاع، الأربعاء، تأكيدها على "حرصها على الالتزام بأعلى معايير السلامة في جميع منشآتها".

وتعرضت قطر لانتقادات من جماعات حقوقية بسبب مزاعم بانتهاك حقوق العمال الذين يقومون بتشييد الأماكن التي سيقام عليها مونديال 2022.

كما تواجه ضغوطا من الأمم المتحدة لإجراء تغييرات. وتنفي قطر انتهاك حقوق العمال وتقول إنها تنفذ إصلاحات عمالية.

وفي يناير الماضي سقط بريطاني ميتا أثناء عمله في استاد خليفة الدولي بالدوحة، في حادث قالت الهيئة المنظمة لكأس العالم بقطر إنها تحقق فيه.

وكانت تلك ثالث حالة وفاة في أحد مواقع كأس العالم في العام الماضي.