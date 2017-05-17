التقى وفد تجاري إيراني بحضور القنصل الفخري الإيراني في السلطنة وأكثر من ثلاثين من ممثلي الشركات والمؤسسات الإيرانية العاملة في العديد من المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية في جمهورية إيران الإسلامية أيمن بن عبدالله الحسني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع.

جرى خلال اللقاء الذي عقد بالمقر الرئيسي للغرفة بحث مجالات وفرص التعاون والشراكة المتاحة بين القطاع الخاص العماني ونظيره الإيراني، حيث تمت الإشارة الى التطور الملحوظ في حجم التبادلات والتعاونات التجارية بين الشركات الإيرانية ونظيرتها في السلطنة خلال الفترة الماضية والتأكيد على العمل لتعزيز ذلك التعاون خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستفادة من التسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين والعمل على الترويج لها في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال، فضلاً عن حث الشركات من الجانبين للمشاركة في المعارض الترويجية والتخصصية التي تقام في كل من السلطنة وإيران على حد سواء.