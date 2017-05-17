* القوات الأمنية تتقدم باتجاه المدينة القديمة.. وإستهداف رتل لعشرات الدواعش الفارين * مقتل المسؤول الأمني لداعش ومعاونه غربي الموصل * انطلاق عملية عسكرية واسعة لإنهاء وجود خلايا داعش شمال ديالى * انفجار سيارة مفخخة في بغداد.. وضبط أخرى قادمة من الرمادي اليها

العبادي يدعو الدواعش إلى الاستسلام.. ويؤكد: ما هي إلا أيام وتُهدم أركان (الدولة الزائفة)

نافع الكعبي/بغداد - بمشاركة واسعة من فصائل المقاومة وألوية الحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش العراقي ولليوم السادس على التوالي، أعلن إعلام الحشد الشعبي إنطلاق عمليات (محمد رسول الله الثانية)، لتحرير ناحية القيروان والقرى والتجمعات السكنية المحيطة بها غربي الموصل، في حين أجلتْ فصائل المقاومة والحشد الشعبي عشرات العائلات الهاربة من سيطرة عصابات داعش الارهابي في قرى شمال ناحية القيروان غرب قضاء تلعفر، فيما تواصل القوات الأمنية تقدمها باتجاه المدينة القديمة لاستعادة آخر الاهداف الاستراتيجية المتمثلة بجامع النوري في الساحل الغربي لمدينة الموصل، بينما كشف القائد الميداني للحشد الشعبي في العراق هادي العامري عن استخدام تنظيم داعش لأسلحة حرارية ضد قوات الحشد المهاجمة لتحرير الناحية قرب الاراضي السورية، معلنًا استخدام تكتيكات جديدة لمواجهة هذا التطور، فيما تم الاعلان عن تدمير ضربات جوية لطائرات العراق والتحالف الدولي مقرات لقيادات تنظيم داعش في ايمن الموصل، في وقت دعا فيه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عناصر تنظيم داعش إلى الاستسلام، ووعدهم بأن يحصلوا على "محاكمة عادلة".

وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي، ان" عمليات (محمد رسول الله الثانية)، تاتي لتحقيق اهداف الصفحة الاولى بمشاركة فصائل المقاومة وألوية الحشد الشعبي وإسناد طيران الجيش لتحرير ناحية القيروان والقرى والتجمعات السكنية المحيطة بها".

وفي السياق، أجلتْ فصائل المقاومة والحشد الشعبي عشرات العوائل الهاربة من سيطرة عصابات داعش الارهابي في قرى شمال ناحية القيروان غرب قضاء تلعفر.

وذكر بيان لاعلام الحشد، ان "أمن الحشد اشرف على عمليات اغاثة هذه العوائل ونقلهم بأمان". وأشار الى ان "فصائل المقاومة والحشد الشعبي عالج أهدافاً لداعش على تخوم قرى شمال القيروان وحقق إصابات مباشرة".

* محور المقاومة والحشد غرب الموصل قطعا اوصال داعش

وقال الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الاربعاء: إن العمليات الجارية في مناطق غرب الموصل والتي تشارك فيها فصائل المقاومة والحشد الشعبي، قطعت اوصال داعش عن المحاور الاخرى.

ابو رغيف وفي حديث لـ"الاتجاه برس" اوضح، ان" فصائل المقاومة والحشد الشعبي، استطاعت ان تدك داعش في الساحل الغربي للموصل ومناطق القيروان والبعاج وتلعفر تشكل نقطة خطر وارهابية كبيرة جدا على القطعات الامنية في الساحل الايمن , مبينا ان العمليات العسكرية اسفرت عن عزل الساحل الايسر وتلعفر والقيروان بالكامل عن الساحل الايمن.

واضاف: إن المقاومة والحشد استطاعا ان يحرما داعش من الامدادات العسكرية واللوجستية ومنع العناصر الارهابية من التسلل من الموصل القديمة باتجاه المحور الغربي مع ضمان عدم تسلل داعش من الرقة السورية نحو المحور الغربي , مشيرا الى ان تلك العوامل ادت الى تعرية داعش من امكانياته وقدراته وباتت تلك المناطق في حكم المنتهية.

* داعش يقاوم بأسلحة حرارية تقدّم الحشد لتحرير القيروان

وعلى صعيد متصل، كشف القائد الميداني للحشد الشعبي في العراق هادي العامري عن استخدام تنظيم داعش لأسلحة حرارية ضد قوات الحشد المهاجمة لتحرير ناحية القيروان غرب الموصل قرب الاراضي السورية، معلنًا استخدام تكتيكات جديدة لمواجهة هذا التطور.

وأضاف العامري: إن الحشد الشعبي قام بعمليات ليلية في تكتيك قتالي جديد للحشد في تاريخ مواجهته مع داعش، لافتًا إلى أن "العدو يستخدم خلال المعارك الحالية اسلحة حرارية بهدف ايقاف تقدمنا". وقد نجحت قوات الحشد الشعبي في تحرير قرية "باشوك" ضمن ناحية القيروان، وهي قرية كانت تقطنها اغلبية ايزيدية قبل سقوطها بيد داعش وتحرير 30 عائلة كانت محتجزة لدى داعش في القرية. كما حررت، قرية (خزنة الشمالية) جنوب ناحية القيروان غرب قضاء تلعفر غرب الموصل. وقال المتحدث باسم الحشد أحمد الاسدي: إن قوات المحور الشمالي نجحت بتنفيذ عملية التفاف ناجحة وضرب جميع تحصينات داعش بأطراف ناحية القيروان. وأضاف: إن ألوية الحشد تقدمت في هذا المحور من ثلاثة اتجاهات لتحقق مع ساعات الليل، وفِي ظروف جوية رديئة، نصرًا كبيرًا من خلال مباغتة العدو والالتفاف خلف قواته وضرب جميع تحصيناته، وذلك باستخدام خطط جديدة وأجهزة حديثة وأسلحة متطورة ادخلت في هذه العملية لتتمكن تشكيلات الحشد من دحر التنظيم وتحرير الناحية". واكد تحرير الحشد عددًا من القرى والمجمعات السكنية، ولتكون تل البنات وتل قصب وعشر قرى أخرى في قبضة الحشد الشعبي".

ومن جهتهم، اقدم عناصر داعش على اختطاف حوالي 400 مدني من سكان قرى تابعة لناحية القيروان لاستخدامهم دروعًا بشرية واقتادوهم الى جهة مجهولة. فقد داهم عناصر داعش عشرات القرى التابعة لناحية القيروان، واختطفوا 400 مدني من داخل القرى عشية اقتحامها من قبل الحشد الشعبي.

* العامري: سنحرر كل الارض العراقية بغض النظر عن سكانها

وقال العامري: نقول للجميع بأننا لن ناخذ الاذن من احد لتحرير بلادنا وارضنا، ومهمتنا الاساسية هي تحرير كل الارض العراقية بغض النظر عن سكانها". واضاف العامري: إن المناطق المتنازع عليها حلها الدستور من خلال المادة 140 ورئيس الجمهورية هو مسؤول عن تنفيذ هذه المادة"، مبينا "نطمئن الجميع وخصوصا الكرد، ونقول لهم: إن هذه المعركة ليست سياسية بل عسكرية صرفة لتحرير الارض من الدواعش، وسنستمر الى الحدود العراقية السورية".

* تحرير جامع ومحطة الكهرباء بحي 17 تموز أيمن الموصل

وضمن قاطع عمليات (قادمون يانينوى)، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، عن رفع العلم العراقي على مئذنة جامع المفتي ومحطة الكهرباء بحي 17 تموز في الساحل الأيمن من الموصل.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان: إن قوات الشرطة الاتحادية رفعت العلم العراقي على مئذنة جامع المفتي ومحطة الكهرباء في حي 17 تموز"، موضحاً أن "الطائرات المسيرة استهدفت رتلا من العجلات تنقل عشرات الدواعش الفارين من حي الاقتصاديين وتدمرها بالكامل".

وأضاف: إن قطعات الشرطة الاتحادية المتمركزة في باب الطوب وباب جديد والفاروق تدفع باسلحتها الساندة والرشاشات الثقيلة والمتوسطة لمشاغلة الدواعش واستنزاف قدراتهم الدفاعية في المنطقة المحيطة بجامع النوري".

في غضون ذلك، اعلنت الشرطة الاتحادية، عن استكمال تحرير حيي الاقتصاديين و17 تموز في الجانب الايمن من مدينة الموصل، فيما نشرت فوجا كاملا من القناصين على اسطح المباني لاسناد الكوادر الهندسية المتخصصة بازالة الالغام.

وقال جودت: إن الشرطة الاتحادية نشرت فوجا كاملا من القناصين على اسطح المباني لاسناد كوادرها الهندسية المتخصصة بازالة الالغام والعبوات الذكية التي زرعها الدواعش في محيط المنازل والطرقات وانقاذ المدنيين العالقين وسط الافخاخ قبل ان تواصل تقدمها باتجاه المدينة القديمة لاستعادة اخر الاهداف الاستراتيجية المتمثلة بجامع النوري".

وتابع جودت: إن القوات قتلت العشرات من الارهابيين ابرزهم المسؤول الامني المكنى ابو حفصة التونسي ومعاونه ابو علي الانصاري وتستولي على كميات كبيرة الاسلحة والذخيرة".

* العبادي يدعو الدواعش إلى الاستسلام

قال رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي حضرته وسائل إعلام: إن القتال في الموصل يجب أن يسير وفق سرعة محسوبة"، مبينا أن "قدراتنا الاستخبارية تطورت ونحن نسبق العدو الآن وأصبح مكشوفا لنا".

وأضاف العبادي "نعد عناصر داعش بمحاكمة عادلة وندعوهم إلى الاستسلام"، لافتا إلى أن "الخلافات السياسية تساعد العدو بعملياته الإرهابية من خلال إشاعة البلبلة والمشاكل".

في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأربعاء، أن النصر قريب في نينوى وما هي إلا أيام و"يقطع رأس الأفعى".

وقال العبادي في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب عباس البياتي خلال مؤتمر "مستقبل التركمان في عراق موحد"، الذي حضرته وسائل إعلام، "ما هي إلا أيام معدودات وسيتم قطع رأس الأفعى وهدم أركان الدولة الزائفة"، معربا عن "تقديره لتضحيات القوات المسلحة والشعب لدورهم في الدفاع عن الإنسان والمقدسات".

وأشاد العبادي، "بدور ومقام المرجعية العليا التي حمت الوطن ولولا فتوى الجهاد الكفائي لكانت الرياح ستعصف بالعراق وتجعله أجزاء".

* العبادي: تحرير نينوى سيؤسس لتحرير الحويجة

كما أكد العبادي، أن تحرير محافظة نينوى من سيطرة تنظيم "داعش" سيؤسس لتحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، فيما أشار إلى وجود اتفاق مع حكومة إقليم كردستان بشأن العمليات العسكرية الأخيرة غرب نينوى.

وأضاف العبادي: أننا بدأنا قبل أيام عملية عسكرية شمال الرحالية وشمال النخيب لمطاردة فلول الإرهابيين".

* إستهداف عشرات الدواعش الفارين من أيمن الموصل

اعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت عن تدمير رتل عجلات يستقله فارون من عناصر تنظيم داعش في حيين محررين حديثاً في ايمن الموصل.

وقال جودت: إن طائرات قوتنا الجوية المسيرة، استهدفت رتلاً من العجلات تنقل عشرات الدواعش الفارين من حي الاقتصاديين ودمرتها بالكامل.

ومن جهتها، وجهت طائرات F16 العراقية ضربة جوية استناداً الى معلومات خلية استخبارات "قادمون يانينوى" اسفرت عن تدمير 6 أوكار لقادة تنظيم داعش وقتل العشرات منهم، وتدمير عدد من العجلات كانت بالقرب من الأوكار في قضاء البعاج قرب الموصل.

وقالت خلية الإعلام الحربي: استنادًا الى معلومات الاستخبارات ايضًا، فقد وجهت طائرات التحالف الدولي ضربة جوية اسفرت عن تدمير مقر لتنظيم داعش في حي العريبي ومخزن اسلحة في حي 17 تموز ومفرزة هاون في منطقة باب سنجار ومقر تجمع لعناصر داعش في حي الرفاعي، وقتل من فيه، إضافة الى تدمير معمل تفخيخ العجلات ومخزن للاسلحة في حي الرفاعي ومخزن اسلحة واعتدة في منطقة باب الطوب بالمدينة القديمة من ايمن الموصل.

* دبابة غريبة تشارك في معارك تحرير الموصل

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لسيارة هجينة تم إعدادها على شكل دبابة لتشارك مع القوات العراقية في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

قام الحرفيون المحليون بتثبيت برج للمدرعة من دبابة T-55 على منصة شاحنة. وعلاوة على ذلك، تم تجهيزها بمدفع رشاش قوي.

* إنطلاق عملية عسكرية واسعة شمالي ديالى

من جانب آخر، اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، الاربعاء، عن انطلاق عمليات عسكرية واسعة شمال محافظة ديالى من ثلاث محاور رئيسية.

وقال العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز: إن قوات امنية من الجيش والشرطة مدعومة ب‍الحشد الشعبي والعشائري وباسناد من قبل طيران الجيش انطلقت صباح الاربعاء، في عمليات عسكرية واسعة في مناطق انجانه وسرحة ضمن تلال حمرين في الجزء الشمالي من محافظة ديالى لتعقب خلايا داعش الارهابية".

واضاف العزاوي: إن العمليات تعتمد قاعدة معلومات استخبارية في تعقب الاهداف"، لافتا الى ان "العمليات تأتي في اطار ستراتيجية القيادة لانهاء وجود اي جيوب او ملاذات للجماعات المتطرفة في ديالى".وكانت عمليات دجلة نفذت عمليات واسعة خلال الاشهر الماضية لانهاء وجود خلايا "داعش" في مناطق عدة من محافظة ديالى.

* انفجار سيارة مفخخة شمال بغداد وضبط أخرى قادمة من الرمادي

افاد مصدر امني، بأن شخصين اصيبا بانفجار سيارة مفخخة شمال العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن سيارة مفخخة انفجرت، في منطقة المشاهدة شمال بغداد، ما اسفر عن اصابة شخصين بجروح".

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط سيارة مفخخة كانت متوجهة من محافظة الأنبار إلى بغداد واعتقال سائقها الانتحاري غرب مدينة الرمادي.

* إعتقال "ارهابي خطير" غربي بغداد

كما أعلنت الاستخبارات العسكرية، عن اعتقال "ارهابي" في قضاء ابو غريب غربي بغداد.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان: إن مفارز المديرية في اللواء 24 الفرقة السادسة بالتعاون مع استخبارات الداخلية اعتقلت ارهابي خطير جدا يلقب بـ(ابو العشب) بمنطقة 1 آذار في قضاء ابي غريب". واضافت المديرية: إن (ابو العشب) هو مطلوب للقضاء في محكمة تحقيق بعقوبة بتهم ارهابية مختلفة".

* الجعفري والسفير الأميركي يبحثان جهود الحرب على الإرهاب

بحث وزير الخارجية إبراهيم الجعفري والسفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان، الأربعاء، العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية وجهود الحرب ضد "الإرهاب".

وقال مكتب الجعفري في بيان: إن الأخير استقبل سفير الولايات المتحدة لدى بغداد دوغلاس سيليمان، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين الصديقين".