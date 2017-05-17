واوضح رحماني فضلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الاربعاء، قائلا اذا اقتصرت المنافسة يوم الجمعة (القادم) على مرشحين اثنين فقط، عندها ستكون الانتخابات على مرحلة واحدة فقط.

وكان المرشحان محمد باقر قاليباف واسحاق جهانغيري اعلنا خلال اليومين الماضيين انسحابهما من السباق الرئاسي؛ فيما اكد وزير الداخلية ان الوزارة لم تتلق اي اعلان خطي بشأن الانسحاب.

وقال رحماني فضلي ان عملية التصويت ستبدأ الجمعة (19 ايار / مايو) عند الساعة الثامنة صباحا؛ لافتا الى تعيين 63 الاف مركز انتخابي بالاضافة الى 130 الف صندوق اقتراع في انحاء البلاد وتجهيزها بكافة الآليات اللازمة لاجراء هذه الانتخابات.

وفي معرض الاشارة الى انتخابات مجالس البلديات، قال وزير الداخلية ان عملية التصويت لهذه الانتخابات ستجري بصورة الكترونية في 141 مدينة داخل البلاد.

واكد رحماني فضلي ان – وزارة الداخلية – ستقوم بالاعلان عن النتائج لحظة بلحظة؛ كما سيتم الاعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات فور الاطلاع عليها.