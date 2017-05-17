أختتمت المناورات المشتركة البرمائية على الخارطة للدورتين 11 و27 لكلية القيادة والأركان في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أن حققت جميع أهدافها المحددة.

وخلال الإجتماع الختامي للمناورات الذي أقيم اليوم الأربعاء أشار العميد حسين ولي فند زماني قائد كلية القيادة والاركان في الجيش إلى أن المناورات استعرضت القدرة على تصميم وتنفيذ مناورة مشتركة ورفع مستوى القدرة على التجزئة والتحليل وترتيب الأفكار والتنسيق وتوحيد العمليات المشتركة ورفع مستوى المهارة في تنفيذ خطط القيادة والأركان ورفع القدرة والمهارة على اتخاذ القرارات إلى جانب رفع مستوي المهارات الفردية لدي العناصر العسكرية.

وأضاف قائلاً: طبقاً لمجلس الحكام والخبراء العسكريين فإن هذه المناورات قد حققت أهدافها بشكل جيد.

وإنطلقت المناورات منذ خمسة أيام بتشكيل 18 مجموعة تدريبية باشراف من قبل الأساتذة البارزين في كلية القيادة والأركان في الجيش حيث ركزت بالدرجة الأولى على عمليات التنسيق بين القوات المشاركة في المناورات وزيادة مستوى المهارة في تخطيط وتنفيذ المناورات.