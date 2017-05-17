  • الأربعاء ٢٠ شعبان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 17, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193832 تاريخ النشر: أيار 17, 2017 الوقت: 17:01 الاقسام: منوعات  
تغريدة واحدة أوصلته إلى النجوميّة وجعلته يكسر الأرقام القياسيّة!

تغريدة واحدة أوصلته إلى النجوميّة وجعلته يكسر الأرقام القياسيّة!

منذ أكثر من شهر، نشر مراهق أميركي تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع تويتر لتصبح أكثر تغريدة أعيد نشرها على موقع التواصل الاجتماعي على الإطلاق.

وفي التفاصيل، سأل كارتر ويلكيرسون صفحة سلسلة المطاعم الشهيرة (ونديز) بتغريدة عن عدد التغريدات الذي يحتاجه حتى يحصل على وجبات مجانية لعام كامل. فأجابت الشركة بتغريدة كتبت فيها (18 مليون).

صحيح أنّ الرقم الذي حددته الشركة خيالي، لكن كارتر حظي بدعم مشاهير كآرون بول وشركات عملاقة كمايكروسوفت وغوغل لمساعدته على الحصول على الرقم الذي طلبته الشركة.

وأعيد نشر تغريدة كارتر نحو 3.6 مليون مرة حتى الآن، ويكون بذلك قد كسر الرقم القياسي الذي سجلّته إلين ديجينريس عام 2014 عندما نشرت صورة من حفل الأوسكار وأعيد نشرها نحو 3.4 مليون مرّة.

وقرَّرت شركة (ونديز) في النهاية أن تقدم وجباتها المجانية على مدار سنة كاملة لكارتر، على الرغم من أنه لم يحقق العدد المطلوب، وهو 18 مليون تغريدة، كما أنها منحت تبرعات قدرها مئة ألف دولار لمؤسسة خيرية باسم كارتر.

هذا ووصل عدد متابعيه إلى أكثر من 120 ألف بعدما كان 138 قبل أن ينشر التغريدة.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0706 sec