سيشهد العالم قريباً أول مسجد (متنقل)، صُنِعَ بأكمله من العنبر، حيث استضاف فندق (برج العرب) في دبي معرضاً، حضره عدد من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين لشركات عدة.

ومن التصاميم التي لفتت انتباه الحضور مسجدٌ متنقلٌ، صُمِّم من أحجار العنبر، إضافة إلى مجموعة من اللوحات الفنية النادرة المصممة من تلك الأحجار. وفقاً لـ(الوكالات).

وقال المتحدث بإسم شركة (آمبر بالم غروب)، المختصة في تصميم الديكورات المرصعة بالعنبر الطبيعي والأحجار الكريمة: (الفعالية جاءت متفردة عن سواها، إذ إن العنبر تميز طوال قرون مضت بهالة من الغموض والسرية، ولم يتوقف سحره عن أسر قلوب البشر حول العالم). وأضاف: (نحن عازمون على تحويل هذا المشروع الطموح إلى حقيقة على أرض الواقع).

جدير بالذكر، أن العنبر الذي يتم استخراجه من حوت العنبر، تركَّب منه عطور غالية جداً.