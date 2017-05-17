حركة مسيحية تهاجم سجنا في الكونغو قال متحدث باسم الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن أنصار زعيم حركة مسيحية مسجون هاجموا السجن المحتجز فيه بالعاصمة كينشاسا وأطلقوا سراحه مع نحو 50 سجينا آخرين في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء.