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|رقم الخبر: 193830
|تاريخ النشر: أيار 17, 2017
|الوقت: 17:06
|الاقسام: دوليات
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حركة مسيحية تهاجم سجنا في الكونغو
قال متحدث باسم الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن أنصار زعيم حركة مسيحية مسجون هاجموا السجن المحتجز فيه بالعاصمة كينشاسا وأطلقوا سراحه مع نحو 50 سجينا آخرين في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء.
وأضاف لامبرت ميندي المتحدث باسم الحكومة إن ني مواندا نسيمي الذي يدعي النبوة ويتزعم حركة بوندو ديا كونجو اعتُقل في مارس آذار بعد سلسلة من الاشتباكات الدامية بين أنصاره والشرطة.
وقال شهود إنهم سمعوا دوي إطلاق نار من منطقة قريبة من سجن ماكالا.
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