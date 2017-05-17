ذكرت وسائل إعلامية أن إعصارا اجتاح غرب أوكلاهوما، مساء الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير أو إلحاق أضرار بعشرات المنازل ومقتل شخص واحد على الأقل.

ونقلت قناة كيه دبليو التابعة لمحطة (سي.بي.إس.)، عن مسؤول بالطوارئ قوله إن شخصا لقي حتفه بينما كان داخل سيارة، وأضافت أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين أصيبوا في العاصفة.

وأضافت القناة أن العاصفة إما دمرت أو ألحقت أضرارا بنحو 70 منزلا في بلدة إيلك سيتي، التي يقطنها نحو 12 ألف شخص وتبعد نحو 180 كيلومترا غربي مدينة أوكلاهما.