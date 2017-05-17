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رقم الخبر: 193827 تاريخ النشر: أيار 17, 2017 الوقت: 16:56 الاقسام: منوعات  
معلم: بمناسبة عقد قراني لن يرسب أحد

معلم: بمناسبة عقد قراني لن يرسب أحد

في موقف طريف، بادر معلم مادة الرياضيات بإحدى المدارس السعودية المتوسطة بزفّ بشرى للطلاب عبر هامش بآخر ورقة الاختبار بـ(النجاح) بالمادة كهدية لهم بمناسبة عقد قرانه، فيما أبدى متداولو صورة الاختبار ردوداً متباينة حول تصرف المعلم.

وتناقل مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لإختبار مادة الرياضيات، الذي قدمه لطلابه المعلم مشاري الحربي بأحد الفصول الدراسية وقد ذيلها بملحوظة كتب فيها: (بمناسبة عقد قراني لن يرسب أحد.. جميع الطلاب ناجحون).

وتباينت ردود الفعل تجاه تصرف المعلم، حيث اعتبرها البعض محاولة منه لرسم البسمة ومشاركة الآخرين سعادته، فيما أبدى آخرون استياءهم من تصرفه كون ذلك يؤثر على أهداف العملية التعليمية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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