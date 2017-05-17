أصبح بوسع عُشاق الدراجات النارية في القاهرة الخروج إلى مقهى يجلسون فيه مع دراجاتهم ويشعرون بألفة يقولون أنهم يفتقدونها إلى حد ما في شوارع العاصمة المصرية.

فمقهى (بايكرز جوينت) في حي الزمالك الراقي يتيح لعُشاق الدراجات النارية الحصول على بعض الراحة وتناول ما يحلو لهم من مأكولات ومشروبات بينما يجري فنيون عمليات صيانة لدراجاتهم.

وقال مهند الشايب صاحب المقهى: (تدخل بدراجتك النارية إلى المقهى، ثم تركنها إلى جوار طاولتك، ثم نقوم بإدخال الدراجة الصيانة أو الغسيل بحسب احتياجك، وتقوم بمشاهدتها من خلال زجاج أثناء تناولك مشروباً أو طعاماً أو حتى خلال لعبك إكس بوكس).

ويقول أصحاب الدراجات النارية إن مستخدمي الطرق الآخرين لا يفهمونهم وينظرون لدراجاتهم القوية على أنها مصدر إزعاج صاخب.

ويأمل عُشاق تلك الدراجات أن يسهم المقهى في تصحيح بعض هذه التوجهات السلبية بشأنهم وأن يوفر الراحة لمجتمع محبي الدراجات النارية في مصر.

وقال صاحب دراجة نارية يدعى حاتم خليفة: (طبعاً آه.. في الأول وفي الآخر برضه موضوع مجتمع البايكرز في مصر محتاج إن هو يبقى فيه توعية أكثر من كده. فالمكان ده برضه بيدي حتى للناس اللي بتيجي هنا مش بايكرز بتبقى عارفة المكان وبتاخذ فكرة عن البايكرز بشكل أكبر يعني).

وهناك أيضاً جهود لتشجيع النساء على ركوب الدراجات النارية وهو شيء غير مألوف في مصر.

وعن المقهى قالت عاشقة لركوب الدراجات النارية تدعى يارا محمود: (الفكرة نفسها كثير حلوة. كثير مريحة للفتاة والرجل. الواحد بيكون قاعد مرتاح وما بيتعرض لأي مضايقات مثلاً من الناس اللي بتصلَح أو كده. وبالعكس المجتمع كله مقفول على بعضه. كل الناس بتعرف بعض وكل الناس بتساعد بعض).