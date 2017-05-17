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رقم الخبر: 193824 تاريخ النشر: أيار 17, 2017 الوقت: 17:04 الاقسام: دوليات  
المحافظون بزعامة ميركل يعززون تقدمهم

المحافظون بزعامة ميركل يعززون تقدمهم

أظهر استطلاع يوم الأربعاء أن التيار المحافظ بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عزز تقدمه على الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط إلى 12 نقطة مئوية وذلك قبل أربعة أشهر تقريبا من الانتخابات الاتحادية.

وأعطى الاستطلاع الذي أجراه معهد فورسا لحساب مجلة شتيرن الأسبوعية ومحطة(أر.تي.إل) حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، حليفه في ولاية بافاريا، 38 في المئة مقابل 36 في المئة قبل أسبوع. وتراجع الحزب الديمقراطي الاشتراكي ثلاث نقاط إلى 26 في المئة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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