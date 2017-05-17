يعشق الكثير من الأشخاص الحيوانات خاصةً الحيوانات صغيرة الحجم، حتى أنه انتشرت في الفترة الأخيرة بعض أنواع العلاج النفسي بالحيوانات مثل العلاج النفسي مع الكلاب. وهذه المرة فقد وصل هذا النوع من العلاج إلى مطار حاول تسلية الركاب وإزالة توترهم بوسيلة مبتكرة، حيث ستجد في هذا المطار خيول الفرس القزم صغيرة الحجم.

حيث يقوم مطار سينسيناتي الدولي في كنتاكي الشمالية بالسماح للجياد القزمة من مزرعة Seven Oaks المحلية بالدوران حول المطار لتسلية الأشخاص المارين، وعلى الرغم من حجمهم الصغير إلا أن هذه الجياد لها تأثير كبير.

وقد أوضحت (ويندي أورلاندو) مديرة علاقات العملاء في المطار أنه قد تم وضع هذه الجياد لتخفيف مستويات القلق ووضع الابتسامة على الوجوه، وهو الأمر الذي نجح بالفعل. وأضافت (ويندي) أن المطارات عادةً ما تكون مكان مُوتر، ورؤية هذه الحيوانات الظريفة يساهم في تخفيف التوتر عند العديد من الأشخاص.

وقد جذب هذا البرنامج للعلاج بالخيول الانتباه، وهو ما ساهم في ظهور هذه الجياد في العديد من الأماكن الأخرى مثل دار العجزة، برامج الشرطة وحتى الحرم الجامعي في الأسابيع الأخيرة من الدراسة. ويتم تمويل هذا البرنامج حالياً من التبرعات، إلا أن هذه الجياد محجوزة للمساهمة في العديد من المناسبات خلال العام.

وأوضحت مالكة الجياد (ليزا موود) أنها تسعى للحصول على منحة مالية لتوسيع البرنامج الذي تم إطلاقه لأول مرة عندما أخذت حصان قزم أبيض يدعى (داكوتا) إلى المطار، والآن أصبحت هذه الجياد من المشاهير في المطار حتى أن المارين العاديين يرغبون في رؤيتهم.