أعلن المندوب التجاري للاتحاد الروسي في ايران آندريه لوغانسكي، أن قيمة المشاريع الاقتصادية المشتركة بين طهران وموسكو في مختلف المجالات، تبلغ 40 مليار دولار.

واشار لوغانسكي لزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وروسيا، منوها الى التقدم الحاصل في هذا المجال خلال السنوات الاخيرة ووضع الخطط بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك.

وصرح المندوب التجاري الروسي في تصريح لصحيفة "ايزفستيا" اليوم الاربعاء، اننا نرصد بيع النفط الايراني في اسواق الدول الاخرى، وفي حال تنفيذ هذا البرنامج، يصبح عمليا تصدير المعدات والمكائن وبقيمة مليار دولار من روسيا الى ايران.

كما اشار المسؤول الروسي الى رغبة طهران بشراء التقنيات الحديثة في مجال السكك الحديدية من روسيا، وقال إن ايران تسعى ومن خلال تنفيذ برنامج تنموي الى توسيع شبكة خطوطها الحديدية وربطها بالهند وباكستان، وايضا بتركيا وروسيا لاقرار طريق الترانزيت عبر السكك الحديدية.

كما اشار لوغانسكي الى برنامج تصدير الشاحنات الروسية الى ايران وشراء الطائرات وانواع الصلب.

وتطرق ايضا لتعاون ايران وروسيا بمجال صيانة وتحديث المحطات في ايران، وحاجتها لمحطات جديدة، واستعداد روسيا للتعاون في هذا المجال.