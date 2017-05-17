وبحسب صحيفة "المصري اليوم" قال البشير في تصريحات تلفزيونية: إن بلاده لم تقم بأي إساءة إلى مصر رغم "احتلال مصر" جزءا من الأراضي السودانية دون أن يسمي هذه الأراضي.

وأضاف البشير أن الإعلام المصري العام والخاص يعمل على الإساءة إلى السودان، وأن بلاده مع ذلك تصبر على هذه المعاملة لأن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وروابطها قوية جدا.

يذكر أن السودان يتهم مصر باحتلال منطقة مثلث حلايب الحدودي المطلة على البحر الأحمر، فيما تعتبر مصر المنطقة أراض مصرية تقع داخل حدودها.