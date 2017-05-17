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رقم الخبر: 193784 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 20:46 الاقسام: عربيات  
الرئيس السوداني: مصر تحتل أرضنا.. ونتحلى بالصبر

الرئيس السوداني: مصر تحتل أرضنا.. ونتحلى بالصبر

هاجم الرئيس السوداني عمر البشير الحكومة المصرية، قائلا إن بلاده "تتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتلالها أراض سودانية".

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" قال البشير في تصريحات تلفزيونية: إن بلاده لم تقم بأي إساءة إلى مصر رغم "احتلال مصر" جزءا من الأراضي السودانية دون أن يسمي هذه الأراضي.

وأضاف البشير أن الإعلام المصري العام والخاص يعمل على الإساءة إلى السودان، وأن بلاده مع ذلك تصبر على هذه المعاملة لأن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وروابطها قوية جدا.

يذكر أن السودان يتهم مصر باحتلال منطقة مثلث حلايب الحدودي المطلة على البحر الأحمر، فيما تعتبر مصر المنطقة أراض مصرية تقع داخل حدودها.

 

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/ وكالات
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