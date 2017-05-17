  • الأربعاء ٢٠ شعبان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 17, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193783 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 20:44 الاقسام: عربيات  
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر
والأمن يضبط 4 عناصر موالية لتنظيم داعش الإرهابي

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر

قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداءا من الثلاثاء 16 مايو/أيار 2017.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية رضا بوغزي، في تصريح لــ" وكالة تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية إن رئيس الجمهورية قرر التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر إبتداءا من الثلاثاء، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

وأكد بوغزي أن الوضع الأمني في تونس في تحسن مطرد إلا أن مقتضيات العمل الأمني والعسكري, لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، تتطلب التمديد في حالة الطوارئ لفترة أخرى.

إلى ذلك ألقى الأمن التونسي القبض على مجموعة متطرفة من أربعة عناصر تتحرك مابين مدينتي طبرقة أقصى شمال تونس وسيدي بوزيد جنوبًا، حسبما ذكرت وكالة واس السعودية.

وجاء في بيان للداخلية التونسية أن أفراد المجموعة اعترفوا بتبنيهم لفكر تنظيم داعش الإرهابي وتواصلهم مع عنصرين إرهابيّين من أقاربهم في بؤر التوتر.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: تونس/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0679 sec