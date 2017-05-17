وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية رضا بوغزي، في تصريح لــ" وكالة تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية إن رئيس الجمهورية قرر التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر إبتداءا من الثلاثاء، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

وأكد بوغزي أن الوضع الأمني في تونس في تحسن مطرد إلا أن مقتضيات العمل الأمني والعسكري, لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، تتطلب التمديد في حالة الطوارئ لفترة أخرى.

إلى ذلك ألقى الأمن التونسي القبض على مجموعة متطرفة من أربعة عناصر تتحرك مابين مدينتي طبرقة أقصى شمال تونس وسيدي بوزيد جنوبًا، حسبما ذكرت وكالة واس السعودية.

وجاء في بيان للداخلية التونسية أن أفراد المجموعة اعترفوا بتبنيهم لفكر تنظيم داعش الإرهابي وتواصلهم مع عنصرين إرهابيّين من أقاربهم في بؤر التوتر.