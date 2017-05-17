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رقم الخبر: 193782 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 20:42 الاقسام: عربيات  
الجيش الليبي يتقدم في بنغازي

الجيش الليبي يتقدم في بنغازي

قال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي: إن قوات الجيش الليبي استطاعت الثلاثاء إحراز تقدم في منطقة الصابري وسوق الحوت في بنغازي، والاشتباكات لا زالت مستمرة.

وقال العبيدي لوكالة "سبوتنيك": " إن قوات الجيش الليبي استطاعت الثلاثاء التقدم في منطقة الصابري وسوق الحوت، وما زالت هناك اشتباكات وتقدم للجيش بمشاركة المدفعية والقوات البحرية والقوات الخاصة ".

وكان خليفة حفتر أعلن، في وقت سابق، لوفد الإعلاميين على هامش مهرجان الأهرام الثقافي أن تحرير كامل بنغازي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن ليبيا تعاني منذ سقوط نظام معمر القذافي، قبل نحو ست سنوات، من أعمال عنف، تحولت إلى صراع مسلح على الحكم، قسم البلاد بين سلطتين.

يذكر أن الدول الغربية تدعم ما يسمى حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج بالرغم من عدم حصولها على موافقة البرلمان الليبي في الشرق، وهو ما أدى إلى وقوع أزمة بين البرلمان ومعه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، من جهة، وبين حكومة السراج في طرابلس من جهة أخرى.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس-ليبيا/وكالات
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