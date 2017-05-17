نجحت قوة من الجيش المصري في توقيف "أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة" في عملية أمنية بسيناء، حسب ما كشف المتحدث العسكري على صفحته في فيسبوك، الاثنين.

وقال المتحدث، في البيان المنشور على الصفحة، "واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء..".

وتمكنت من "القبض على عنصر تكفيري شديد الخطورة، وذلك بعد توفر معلومات مؤكدة عن إعتزامه القيام بعملية إرهابية بإحدى مدن القناة والقيام برصد ومتابعة كافة تحركاته خلال الفترة السابقة، وجاري التحقيق معه بواسطة الأجهزة المعنية".

وأضاف أن القوات قبضت أيضا على "فرد يستقل دراجة نارية أثناء محاولته الهرب من إحدى الكمائن بوسط سيناء وبحوزته مبالغ مالية مشتبه فى توصيلها للعناصر التكفيرية".

كما عثرت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث "على عربة دفع رباعي بداخلها كمية من الذخائر وعدد من أجهزة المراقبة التى تستخدمها العناصر التكفيرية"، وفق المصدر نفسه.