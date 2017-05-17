تعهدت نقابة الصحفيين في الأردن فور انتهاء انتخاباتها الداخلية وتولي مجلسها الجديد صلاحياته، الضغط والعمل من أجل إطلاق سراح الصحفي المعتقل لدى الإمارات تيسير النجار والوقوف إلى جانبه حتى يعود إلى منزله وعائلته في الأردن.

وقال نائب نقيب الصحفيين ينال البرماوي إنّ "قضية الزميل النجار على سلّم أولويات المجلس"، ودعا نقيب الصحفيين الجديد راكان السعايدة وزارة الخارجية الأردنية لتكثيف جهودها الرسمية والدبلوماسية في ملف "النجار".

كما أعلنت النقابة أن النقيب الجديد أجرى اتصالاً هاتفياً مباشراً يوم الأربعاء الماضي مع "النجار"، وهو أول اتصال هاتفي يتمكن "النجار" من إجرائه خارج السجن من غير أفراد عائلته منذ اعتقاله.

وكشف عضو مجلس النقابة خالد قضاة في تدوينة على صفحته الشخصية على "فيسبوك" أن السعايدة تعهَّد خلال الاتصال الهاتفي بمتابعة القضية كأولوية لمجلس النقابة والعمل على تأمين عودته إلى منزله بأسرع وقت ممكن، مبلغاً النجار أن الاتصالات مستمرة مع عدة أطراف لإعادته إلى الأردن.

وكانت محكمة إماراتية أصدرت في 15 مارس/آذار الماضي حكماً بالسجن ثلاث سنوات ضد النجار، وتغريمه 500 ألف درهم إماراتي، بعد أن أدانته بتهمة إهانة رموز الدولة.