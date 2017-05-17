لقي جندي سعودي مصرعه، الثلاثاء، برصاص قناصة الجيش اليمني واللجان الشعبية، فيما قصفت المدفعية مواقع وتجمعات الجيش السعودي في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" بأن وحدة قناصة تابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص جندي سعودي في موقع العبادية العسكري.

وذكر المصدر أن وحدة مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت موقع تمركز لقناصة الجيش السعودي في أحد المنازل التي تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية في جيزان.

وطال قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية موقعي الشبكة والخشل العسكريين و تجمعا لمرتزقة الجيش السعودي شرق جوازات الطوال.

وكان قد لقي جندي سعودي مصرعه، الاثنين، قنصًا على يد أبطال الجيش واللجان الشعبية في موقع الدفينية العسكري، كما قصفت القوة المدفعية مصنع أسمنت جيزان ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

يأتي ذلك ضمن رد الجيش واللجان الشعبية على استمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب اليمني منذ 26 من مارس 2015.

كما قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، الاثنين، تجمعات للجيش السعودي في عسير.

وأفاد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت بقذائف المدفعية تجمعات للجنود السعوديين شرقي مدينة الربوعة في عسير.

وكانت مدفعية الجيش واللجان استهدفت الاثنين تجمعات للجيش السعودي في مواقع له شرق مدينة الربوعة بقطاع عسير.

وكان عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم قد لاقوا مصارعهم بقصف مدفعي استهدفهم في مواقع قعمة الشيخ والهنجر وخلف الهنجر في قطاع عسير.

وفي غضون ذلك استشهدت ثلاث نساء، الثلاثاء، جراء قصف صاروخي استهدف منازل المواطنين شمال محافظة صعدة.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" في صعدة أن قصفا صاروخيا سعوديا استهدف منازل المواطنين ومزارعهم استشهد على إثره ثلاث نساء في مديرية شدا الحدودية.

يذكر أن مواطنا استشهد الاثنين برصاص حرس الحدود السعودي في مديرية شدا، كما استهدف الجيش السعودي بقصف صاروخي ومدفعي منازل وممتلكات المواطنين بذات المديرية.

إلى ذلك أصيبت طفلة في محافظة عمران بجراح خطيرة، الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان.

وأوضح مصدر محلي أن طفلة في منطقة العمشية في مديرية حرف سفيان أصيبت براجع بعد انفجار قنبلة عنقودية من بقايا غارة شنت في وقت سابق واستخدم فيها القنابل العنقودية.

يذكر أن العدوان ألقى آلاف القنابل العنقودية المحرمة على محافظة عمران وعدد من المحافظات اليمنية.