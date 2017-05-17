في اليوم السابع من العدوان عليها

قامت القوات السعودية، الثلاثاء، بتفجير وإحراق عشرات المنازل في مختلف أحياء بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرق البلاد.

وتواصل القوات السعودية لليوم السابع على التوالي حصار وتدمير بلدة العوامية حيث أغلقت كل مداخلها بالخرسانات أو الدوريات واستقدام أعدادا كبيرة من المدرعات والعربات لتنفيذ الحصار واقتحام البلدة.

واقتحمت القوات السعودية في ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء الماضي حي المسورة التاريخي وسط بلدة العوامية، واستقدمت قوات وجرافات ومدرعات مصفحة لتهديم منازل الحي مسقط الشيخ النمر.

وبالتزامن مع محاصرة الحي وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على المباني السكنية وقصفها بالقنابل الإنشطارية منعت السلطات السعودية الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من دخول العوامية لإسعاف الجرحى، كما منعت الإعلاميين والصحفيين من تغطية الهجوم العسكري على حي المسورة.

وتحاول السلطات السعودية محو الذاكرة التاريخية للعوامية، بهدم حي المسورة التاريخي الذي يضم أكثر من 400 بناء يعود تاريخ معظمها إلى قرابة 200 عام وقد شُيّدت على الطراز القديم، وتجبر السلطات أصحابها على نزع ملكيتها.

وفي السياق زعمت وزارة الداخلية السعودية إنه تم إصابة 5 من رجال الامن ومقتل آخر بالقطيف، مدعية

أن الهجوم جاء نتيجة تعرض دورية أمنية للقصف.

ودعت وزارة الداخلية السعودية، الأهالي إلى وجوب الابتعاد عن منطقة الاشتباكات حفاظاً على سلامتهم.

من جانب آخر كشف استطلاع أجرته "هيئة حقوق الإنسان" أن 72% من السعوديين غير مُطَّلعين على الأحكام الواردة في نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء الصادرة قبل عامين.

وأوضحت الهيئة أن هناك ضعفاً في الإلمام ببنود الأحكام الواردة في لائحتي حماية الطفل والحماية من الإيذاء، ما يتسبب في "ارتفاع حالات الإيذاء والعنف"، بحسب قانونيين ومستشارين في الأنظمة الحقوقية.

وقال المستشار في مركز التنمية الأسرية المتخصص في القضايا الاجتماعية ياسر غنام إن "الاستبيان الذي أجرته هيئة حقوق الإنسان لمعرفة مستوى الثقافة الحقوقية حول الإيذاء وحماية الطفل يسعى إلى الكشف عن مواطن الضعف وأسباب بقاء ظاهرة العنف، وعدم معرفة القوانين المفروضة والعقوبات التي تنتج ظواهر سلبية تم تحديدها في اللائحتين".

ودعا المستشار في مركز التنمية الأسرية هيئة حقوق الإنسان إلى "استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في نشر اللوائح والتحذير المتكرر من العنف والإيذاء، ونشر حالات تعرضت إلى العقوبات بسبب عدم تطبيق أحكام اللائحة"، وذكر أنه "خلال الأيام الماضية تم نشر مقطع فيديو لإحدى الأمهات المتسوقات تضرب أبناءها ضرباً مبرحاً، ما استدعى تدخل الأمن، وقامت إحدى الموظفات بالتبليغ عن تلك الأم".