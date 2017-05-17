وفي بيان صادر عن مجلس خبراء القيادة يوم الثلاثاء، ورد فيه ان 19 ايار/ مايو سيخلق الشعب الايراني البطل ملحمة اخرى عبر مشاركته الفاعلة والجادة في الانتخابات.

واضاف، ان الشعب الايراني صنع ملاحم العزة والشموخ وأبدى وعيه وشعوره بالمسؤولية على الدوام، وسيحضر في الساحة مرة اخرى لاداء رسالته الدينية والثورية والوطنية عبر مشاركته المهمة والمصيرية في الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية.

واكد البيان، ان يوم 19 ايار/ مايو هو يوم تنفيذ وصية الامام الخميني(رض) مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية والذي أكد باستمرار على المشاركة في الانتخابات واعتبرها مسؤولية شرعية يتحملها جميع ابناء الشعب الايراني.

ووصف مجلس خبراء القيادة يوم 19 ايار/ مايو يوم تجديد العهد مع شهداء الثورة الاسلامية في صناديق الاقتراع حيث ان الشعب سيدلل مرة اخرى على تكاتفه وتمسكه بنهج الثورة والحفاظ على النظام الاسلامي.

واعتبر البيان، انه كما اكد قائد الثورة آية الله خامنئي على المشاركة القصوى في الانتخابات فإن الشعب سيصنع ساحة اخرى من المقاومة والصمود في مواجهة الاعداء اللدودين.



