وأشار مدير قسم الإعلام في وزارة الداخلية رمضان شجاعي كياسري الى أن مذكرة التفاهم هذه تعتبر خطوة مؤثرة في مسيرة مكافحة مرض الإيدز وقال: إن التطور الشامل الذي تنشده البلاد يتطلب التركيز على الموارد البشرية والقانون والعرف الإجتماعي والقناعات الدينية وهي عناصر تسهم في تحقيق مجتمع سليم على المستوى الجسمي والنفسي.

وقال كياسري إن إيران تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال مكافحة مرض الإيدز مشدداً على ضرورة أن لا يبقى مفاد مذكرة التفاهم هذه حبرا على الورق وأن يتم تنفيذه وتفعيل بنوده.

ولفت الى أن مكافحة مرض الإيدز تعتبر من أولى إهتمامات وزارة الداخلية مشيراً الى ضرورة إيجاد الحلول التنفيذية المناسبة بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

من جانبه اعتبر ممثل مكتب مكافحة مكافحة مرض الإيدز التابع للأمم المتحدة لدى طهران دروديان إن مرض الإيدز ليس مرضاً فحسب بل هو قضية إجتماعية مشيراً الى ضرورة قيام النشطاء الإجتماعيين بدور فاعل في عملية مكافحة هذا المرض.

وأكد إننا نسعى الى إيصال معدلات الإصابة بهذا المرض الى نقطة الصفر مشيداً بالتقدم الذي تم احرازه في مجال احتواء إنتقال المرض من الأم الى جنينها.

واعتبر إن مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرف الإيراني والطرف الدولي ستسهم في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها هذه الأطراف.



