اعتقال الارهابيين الذين اغتالوا اثنين من قوى الأمن الداخلي في أهواز * أعلن قائد فيلق "ولي عصر (عج)" التابع لحرس الثورة الاسلامية في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، اعتقال العناصر الارهابية التي قامت باغتيال اثنين من قوى الامن الداخلي