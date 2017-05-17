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|رقم الخبر: 193773
|تاريخ النشر: أيار 16, 2017
|الوقت: 20:08
|الاقسام: محليات
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اعتقال الارهابيين الذين اغتالوا اثنين من قوى الأمن الداخلي في أهواز
* أعلن قائد فيلق "ولي عصر (عج)" التابع لحرس الثورة الاسلامية في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، اعتقال العناصر الارهابية التي قامت باغتيال اثنين من قوى الامن الداخلي
أعلن قائد فيلق "ولي عصر (عج)" التابع لحرس الثورة الاسلامية في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، اعتقال العناصر الارهابية التي قامت باغتيال اثنين من قوى الامن الداخلي في مدينة اهواز مركز المحافظة مساء الاحد.
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