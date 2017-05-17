وخلال زيارته الى ارمينيا ولقائه السفير الايراني في يريفان كاظم سجادي قال سركيسيان، انه ومنذ قرون طويلة يعيش المجتمع الارمني بسلام ووئام وصفاء الى جانب سائر مواطنيهم في ايران الملاذ الآمن للارمن.

واضاف، ان ارمينيا هي موطننا التاريخي وايران مسقط رأسنا واجدادنا حيث تعايشنا فيها اعواما طويلة بسلام ووئام وانني جئت اليوم الى سفارة بلدي.

واكد قائلا، ان الارمن اينما كانوا يعيشون، سواء في اوروبا او اميركا او اسيا، يعشقون ايران دوما ويتابعون مختلف قضاياها بدقة لان ايران كانت على الدوام الملجأ والملاذ للارمن في الايام العصيبة.

من جانبه اكد السفير الايراني في يريفان بانه ومنذ توليه مسؤوليته يستهدف تطوير العلاقات بين البلدين ايران وارمينيا في مختلف المجالات ليستفيد شعبا البلدين من مكاسب رفع مستوى العلاقات.

وقال سجادي، ان ايران كانت منذ القدم ملجأ وملاذا لمختلف القوميات والطوائف واتباع الاديان المختلفة، ولقد تعايش في كنفها اتباع مختلف الاديان، ومنهم المسيحيون واليهود الى جانب المسلمين، وهم يؤدون تقاليدهم ومراسمهم الدينية الخاصة بهم بحرية.

وحضر اللقاء ايضا النائب السابق في البرلمان الايراني وارتان وارتانيان والقنصل الفخري لاستونيا في طهران آرمن موتافيان، حيث جري البحث حول المزيد من التعاطي بين الاسلام والمسيحية وكذلك ضرورة التعاون في اطار التخطيط بين علماء الدين المسلمين والمسيحيين لنشر القيم الالهية والانسانية في مجتمعات هذه الاديان بهدف افشال محاولات الدول الغربية الرامية الى ابعاد الشباب عن المساجد والكنائس.



