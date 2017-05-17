اكد رئيس السلطة القضائية ، ان الوهابية في العالم الاسلامي، فكر رجعي ومحرّض للعنف؛ مبينا ان محاولات الوهابيين لا تقتصر على بثّ الفرقة بين المسلمين السنة والشيعة فحسب وانما يسعون لتاجيج الخلافات بين جميع المذاهب الاسلامية.

واشار آية الله صادق املي لاريجاني في تصريحاته خلال اجتماع كبار المسؤولين لدى السلطة القضائية، اشار الى جرائم السعودية في القطيف واليمن وممارساتها الجبانة ضد المسلمين من اتباع مذهب اهل البيت (عليهم السلام).

وقال، ان السعودية كونها ممثلة الفكر الوهابي تعمد الى ترويج العنف وتقدم الدعم المالي والفكري للارهابيين؛ مضيفا ان العلاقات الخفية بين السعودية والكيان الصهيوني انكشفت على العلن اليوم.

واستطرد رئيس السلطة القضائية قائلا، ان قرار الولايات المتحدة الامريكية في بيع السلاح بقيمة 100 مليار دولار الى السعودية، ايضا يأتي في سياق الضغط على المسلمين الشيعة وبسط نطاق السطوة الغربية على العالم الاسلامي.



