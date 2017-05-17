وفي كلمته خلال اجتماع عقدته جمعية الدفاع عن فلسطين بمناسبة الذكرى السنوية الـ69 للنكبة، وتضامنا مع الاسرى الفلسطينيين، تطرق حسين شيخ الاسلام الى تاريخ تشكيل الكيان الصهيوني في المنطقة، واشار الى اضراب الاسرى الفلسطينيين عن الطعام، وقال: ان الانسان الفلسطيني يقاوم حتى وهو في السجن، والآن فإن الاسرى الفلسطينيين يناضلون من خلال الإمكانية الوحيدة المتوفرة اي الاضراب عن الطعام، وسوف يهزمون الكيان الصهيوني بيد عزلاء وامعاء خاوية.

وأشار الى الزيارة الوشيكة للرئيس الاميركي دونالد ترامب الى السعودية والمنطقة، قائلا: ان ترامب سيأتي الى المنطقة بمخطط "عربي – عبري – غربي"، وقد قام حكام المنطقة العملاء بتمهيد هذا الموضوع له، ومن المؤسف إن جميع هؤلاء الزعماء العرب استسلموا للاستكبار الغربي، ولذلك ليس لديهم اي مقبولية بين شعوبهم. فالحديث عن جبهتين: هناك صراع بين ارادة الشعوب والمدافعين عنها كإيران وحزب الله من جهة، والغطرسة الغربية والاستكبارية من جهة اخرى.. الا ان ترامب سيغادر المنطقة خالي الوفاض.

وأضاف شيخ الاسلام: منذ عام 2000 بدأت ارادة الشعوب بتحقيق الانتصار، وأخذت اسرائيل تنحسر يوما بعد يوم فيما كان مقررا ان تزداد حجما، ففي عام 1982 تقدمت حتى بيروت، الا انها اضطرت للانسحاب، من كل لبنان في عام 2000، وانسحبت من غزة في 2005، والآن تحاول ان تبني جدارا عازلا حول نفسها.

وأكد ان ترامب وبريطانيا والملوك العرب لا يمكنهم ان يكسروا ارادة فلسطيني معتقل.. فالكيان الصهيوني هجم بكل قواه على لبنان في 2006، الا انه لم يتمكن من تحقيق شيء، وفي 2008 ضرب غزة بكل قوة، وايضا لم يتمكن، وكرر هجماته على غزة في 2012 و2014، وفي كل مرة لم يتمكن من كسر ارادة الاطفال الفلسطينيين فكيف بإرادة المناضلين والنساء الفلسطينيات.

وتابع: ان ايران وحسب امكاناتها ستقف الى جانب الشعب الفلسطيني، وهذا الموضوع هو موضوع مبدئي وعقيدي وليس سياسيا؛ ان استراتيجيتنا "محو اسرائيل" ولا نجد اي احد سوى الفلسطينيين المقاومين لتحقيق هذا الهدف، ولذلك فإن اي فلسطيني مقاوم هو حليف لنا، بقدر مقاومته، كما ان الفلسطيني المقاوم لا يمكنه ان يتخلى عنا، لأنه بحاجة لنا، لأن اي احد لا يعطيه ولو رصاصة واحدة، صحيح قد يقدم البعض الدعم المالي والسياسي له، الا انهم لا يساعدونه بالسلاح.

وأردف مستشار وزير الخارجية الايراني، أننا كما حققنا الانتصار سابقا في ايران ولبنان وغزة، فلا شك سيكون نصرنا القادم في الضفة الغربية، وسنعمل بواجبنا في الضفة الغربية.. فلسطين هي من البحر الى النهر ولن تقسم.



