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رقم الخبر: 193769 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 19:55 الاقسام: محليات  
كدخدائي: آية الله هاشمي شاهرودي في حالة صحية جيدة

كدخدائي: آية الله هاشمي شاهرودي في حالة صحية جيدة

اكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي ان آية الله محمود هاشمي شاهرودي في حالة صحية جيدة وسيخرج من المستشفى قريباً.

وصرح كدخدائي حديث لوكالة مهر للأنباء رداً على ما أوردته بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن عضو مجلس صيانة الدستور صحة آية الله هاشمي شاهرودي أنه زار الاخير في المستشفى مساء الاثنين وكان في حالة صحية جيدة. واضاف أنه حاليا لا توجد مشكلة وصحته تتجه نحو التحسن وسيخرج من المستشفى قريباً.
يذكر ان الرئيس السابق للسلطة القضائية وعضو مجلس صيانة الدستور آية الله هاشمي شاهرودي انتقل قبل ايام الى مستشفى في طهران بسبب تدهور صحته.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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