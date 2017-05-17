وصرح كدخدائي حديث لوكالة مهر للأنباء رداً على ما أوردته بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن عضو مجلس صيانة الدستور صحة آية الله هاشمي شاهرودي أنه زار الاخير في المستشفى مساء الاثنين وكان في حالة صحية جيدة. واضاف أنه حاليا لا توجد مشكلة وصحته تتجه نحو التحسن وسيخرج من المستشفى قريباً.

يذكر ان الرئيس السابق للسلطة القضائية وعضو مجلس صيانة الدستور آية الله هاشمي شاهرودي انتقل قبل ايام الى مستشفى في طهران بسبب تدهور صحته.



