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رقم الخبر: 193768 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 19:45 الاقسام: عربيات  
اتفاق تعاون (دفاعي) جديد بين أميركا والإمارات

اتفاق تعاون (دفاعي) جديد بين أميركا والإمارات

التقى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض، لمناقشة الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة.

وأشاد الطرفان، بحسب بيان البنتاغون، بإبرام اتفاق ثنائي جديد للتعاون الدفاعي، الأمر الذي سيمكن من إقامة تعاون أوثق وأكثر مرونة ضد مجموعة من التهديدات خلال السنوات الـ 15 المقبلة.
وعلّق الوزير ماتيس قائلاً: إن الاتفاق يمثّل فصلاً جديداً في شراكتنا بالقوات المسلحة الفعالة، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.
كما ناقش الطرفان مجموعة من التهديدات الأمنية المشتركة، بما في ذلك عدم الاستقرار المستمر في اليمن وليبيا، والحملة لهزيمة داعش في العراق وسوريا، كما أكّدا على القيم والمصالح المشتركة، بما في ذلك حرية الملاحة والسيادة الإقليمية لدول شبه الجزيرة العربية ومكافحة التطرف.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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