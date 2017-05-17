وفي مؤتمره الصحفي، الاثنين، قال حسين علي اميري، ان 19 ايار/مايو (موعد الانتخابات) يشكل احد الاحداث الكبرى في البلاد، مصرحا: نحن نؤمن بالحكومة التي تمثل الجميع، لذلك على جميع الأقليات والقوميات ان تشارك يوم 19 ايار في عملية التصويت، وذلك من اجل رفع مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف اميري: لقد بذلنا جهودنا دوما لنتعامل مع مجلس الشورى الاسلامي بالإقناع بغض النظر عن الرؤية السياسية للنواب.

ولفت الى ان الحكومة منهمكة حاليا على دراسة المشروع الشامل لنظام الانتخابات، والذي يعد في الحقيقة أحد المتطلبات الرئيسية للبلاد.

وأشار مساعد الرئيس الايراني في الشؤون البرلمانية الى تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية بشأن وثيقة اليونسكو 2030، وقال: من المؤكد اننا نراعي توجهات سماحة القائد بشأن وثيقة 2030.

واضاف: اننا لن ننفذ الحالات التي تخالف القيم الاسلامية والثقافية للبلاد.. مستدركا: إن وثيقة 2030 ليست الزامية ولا قانونية وحقوقية، وانما وثيقة توصيات.



