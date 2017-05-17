كما عقد اول اجتماع للتنسيق بشأن مراسم الاربعين الحسيني لهذا العام.

وبحث مسجدي والشيخ مهدي الكربلائي ممثل آية الله السيستاني وسادن العتبة الحسينية المقدسة، سبل توثيق التعاون بخصوص برامج العتبات المقدسة وكذلك التنسيق بشأن مراسم الاربعين الحسيني للعام الجاري.

كما إلتقى السفير الايراني، محافظ كربلاء عقيل الطريحي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الطريحي في اللقاء: إن الحدود الممتدة بين ايران والعراق هي بمثابة جسر للتواصل والصداقة بين البلدين، مؤكدا ان التعاون بينهما يؤثر بشكل كبير على المنطقة برمتها.

اما السفير الايراني فقد اشار الى وجود طاقات هائلة للتعاون بين ايران والعراق لا سيما محافظة كربلاء داعيا الى توسيع التعاون في إطار إعادة البناء والإنماء.

وقال السفير الايراني امام حشد من الشخصيات المهمة في هذه المحافظة العراقية: إن أمن وتقدم العراق هو من أمن وتقدم ايران، وان تقدم ايران هو في خدمة العراق.

واضاف: إن الحدود بين ايران والعراق هي حدود الأخوّة وكل من يريد النيل من علاقات البلدين لا هو صديق شعبنا ولا صديق الشعب العراقي.

واكد اننا ندعو الى عراق آمن وصاحب تنمية ورفاهية وتقدم في كافة المجالات.